إياد نصار وأسرته ودرة مع زوجها وحسين فهمي.. نجوم الفن يحتفلون بـ"الكاهن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس الثلاثاء 28 ديسمبر، العرض الخاص لفيلم "الكاهن"، في سينما أركان بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشهد الفيلم حضور: حسين فهمي، درة وزوجها، إياد نصار وأسرته، جمال سليمان، بشرى، المخرج عثمان أبو لبن، السيناريست محمد ناير، أحمد حاتم، محسن محيي الدين.

كما حضر: أمير المصري، عمر السعيد، إنجي أبو زيد، حنان سليمان. وكان مجموعة من الشباب قد ارتدوا ملابس الكاهن وقناعه في استقبال الجمهور.

فيلم "الكاهن" يتناول قضية جدلية، ويطرح تساؤلا: هل هناك مجلس سرّي في العالم يتحكم بنا؟ وهل يربط بين حاضرنا الآن ومستقبلنا؟ أم أن الحكاية لها جذور غير متوقعة في التاريخ، وكل ذلك في إطار من الغموض والحركة.

الفيلم من بطولة إياد نصار، درة، فتحي عبدالوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين، أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان. من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن. ومن إنتاج شركة add dimension زكي حسنين، بالشراكة مع Cine pro وتوزيع داخلي سينرجي فيلمز، منتج منفذ ياسر صلاح.