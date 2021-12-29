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نجوم الفن والمشاهير ضيوف الإعلامي أحمد رضوان فى رأس السنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفنان محسن محي الدين، والفنان بيومي فؤاد، ضيوفا على الإعلامي أحمد رضوان، في حلقة الاحتفال بليلة رأس السنة .

كما يستضيف "رضوان" عدد من المطربين بينهم: مينا وشاهين، وفرقة الريس الشعبية الشهيرة المتخصصة في فن الموال.

أعلن الإعلامي أحمد رضوان، انتهاءه من تسجيل حلقة ضمن حلقات برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات احتفالا برأس السنة

يذكر أن الحلقة ستذاع يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويشارك فى التغطيات الخارجية لفقرات البرنامج الإعلامية نشوى علي، في سهرة فنية مميزة

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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