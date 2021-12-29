حلمي بكر يتهم شيرين بالكذب: “ما اتطلقتش وقصت شعرها للدعاية”.. وهذا هو الدليل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 03:50 صباحاً - أثار الملحن المصري حلمي بكر الجدل بتصريحات صحفية جديدة حول انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب حيث اتهمها بالكذب واستغلال هذا الموضوع للدعاية والترويج لاعمالها الجديدة.

وشكك الملحن حلمي بكر في رواية طلاق شيرين من حسام حبيب حيث ألمح إلا أنها قامت بقص شعرها لتتصدر الترند وكنوع من الدعاية لألبومها الغنائي الجديد ولتعود للساحة الفنية بقوة فيما لم تنفصل رسميا عن حسام حبيب.

وقال حلمي بكر خلال مؤتمر صحفي: “في مطربة قصت شعرها ده من ضمن الدعاية الغنائية ولا حست ان شعرها بيوقع” ثم تابع مشككا في رواية الطلاق قائلا “لا ما تطلقتش ولكن هي لعبة مزدوجة في اعادة الصياغة واعادة التواجد مرة اخرى وكل واحد بيخترع وبغني على ليلاه بدليل يعني ايه دمر لي البويضات في حد يقول كده”.

وأثارت تصريحات حلمي بكر الجدل فيما لم ترد شيرين أو أي مصدر مقرب منها على تصريحات حلمي بكرة حتى الآن.