شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون و500 ألف دولار إيرادات فيلم Eternals بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقين Eternals إلى 401 مليون دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم، محققا في الإمارات فقط إيرادات وصلت إلى 2 مليون و500 ألف دولار، وكان قد طرح العمل بـ عدد من دور العرض المختلف حول العالم منذ يوم 5 نوفمبر الماضى، وكان قد تم منع الفيلم بـ عدد من دور العرض العربية بسبب بعض المشاهد التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات.

العمل من إنتاج شركة مارفل، ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد. ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.

كما أعلنت سينما أي ماكس في مصر في بيان من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن عدم عرض فيلم Eternals مثلما كان مقرر له. وكان قد تسبب فيلم مارفل الجديد Eternals، فى الكثير من الأزمات تزامنًا مع العرض الأول للفيلم بصالات السينمات العالمية والمحلية في عدد من الدول، حيث قررت عدة دول منع عرض الفيلم على شاشاتها بسبب ما يحتويه من قيم.