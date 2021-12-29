شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رفاعى يعود بأغنية "هعيشها حياتي" بعد غياب 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الشاعر والملحن محمد رفاعي لطرح عمل جديد بصوته بعنوان "هاعيشها حياتي" بعد غياب أكثر من 15 عاما بعد أغنية "لو بتحبو البلد دى" فى عام 2005، والتى حققت نجاحا كبيرا وقتها من إخراج شريف صبري.

أغنية "هاعيشها حياتي" كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر طرح الأغنية يوم 1 يناير 2022.

يذكر أن محمد رفاعي قدم العديد الأعمال الناجحة لكبار النجوم فى الوطن العربي مثل عمرو دياب وإليسا وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي وأنغام، وغيرهم من النجوم، كما حصلت أعماله على 3 جوائز ميوزك أورد، وتمت ترجمة أعماله لأكثر من لغة مثل التركية واليوناينية والفرنسية والإسبانية.