اتهام عمرو دياب بالتحريض على التحرش وانتهاك الخصوصية.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:43 صباحاً - تعرض الفنان المصري عمرو دياب، لموجة من الهجوم الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه الكثيرين بالتحريض على التحرش وانتهاك الخصوية بعد إعلانه الأخير، الذي قدمه لشركة سيارات الشهيرة ”ستروين“.

وطرح الإعلان الجديد لشركة ”ستروين“ في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث قدم فيه دياب، أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس، ومن إخراج طارق العريان.

ويظهر الفنان عمرو دياب في الإعلان وهو يقود سيارة ”ستروين“، وتمر فتاة من أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ثم يقوم بتصويرها بخاصية جديدة توفرها السيارة في إحدى مرافقها، ويعرض الصورة على هاتفه المحمول.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان؛ ”تحريضًا على التحرش بالسيدات، من خلال تصويرهن دون علمهن، ويمكن أن يتطور الأمر إلى ابتزازهن“.

وجاء في بعض التعليقات: “في بلد ٩٩٪ من الستات بيتم التحرش بيها- في الشوارع من المارة واللي سايقين عربيات-وتصويرها من غير رضاها ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في فريق عمل كامل شاف ان دا اعلان حلو.”

بينما كتب اخر: “ليه عمرو دياب ف كل الاعلانات بيطلع بيشقط واحدة؟ ايه رأيك يا عمورة تطلع ك أب مثلا ف اعلان او ك بني ادم بيستخدم المنتج المعلن عنه من غير مايبقى شقوطة؟”.