شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين نصر محروس ونبيل أدت إلى فسخ التعاقد.. يكشفان تفاصيلها فى "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب نبيل ضيفا فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، مساء الثلاثاء، برفقة المنتج نصر محروس.

وقال نبيل فى تصريحات خلال الحلقة: "بعد نجاح أول ألبوماتى ناس حاولت الوقعية بينى وبين نصر محروس وطلبت فسخ تعاقدى معه، وكنت صغيرا فى السن ولم يكن لدى الخبرة، بعدها بأسبوع كنت عنده فى المكتب اعتذر له".

ورد نصر محروس: "قال لى عايز العقد بتاعى، قلت له اتفضل، وراح برة الشركة واتعلم وعرف قيمة شركتنا، ولما رجع سامحته عشان بعتبره زى ابنى. يمكن أنا ديكتاتور، بس بنقعد نتناقش وبدى لنبيل المساحة بتاعته".

وأضاف نبيل أن اسمه الحقيقى، محمد نبيل ونصر محروس هو صاحب اقتراح اسم "نبيل"، مضيفا أنه كان يلعب كرة قدم فى نادى الشمس، وكان يغنى فى المدرسة.