شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صورة من 43 سنة.. شادية فى كواليس تصوير فيلم "الشك يا حبيبى" 1979 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة الراحلة شادية، دلوعة السينما المصرية، بإطلالة مميزة بجاكيت أصفر، من كواليس تصوير فيلم "الشك يا حبيبى"، الذى عرض لأول مرة منذ 43 عاما وتحديدا فى الأول من يناير عام 1979، وهى الصورة التى كشف عنها محبوها وعشاقها عبر حساباتهم على إنستجرام.

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات مصر بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى طريق الكباش الجديد فى محافظة الأقصر، كانت هناك صورة نادرة جمعت النجمة الراحلة شادية والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تعود لأكثر من 66 عاما، خلال زيارتهما لمعبد الكرنك فى الأقصر.

وظهرت شادية والعندليب فى الصورة التى كشف عنها عشاق ومحبى دلوعة السينما المصرية عبر حساباتهم على إنستجرام، وهما يجلسان على إحدى الصخور الأثرية والمنقوشة برسومات الفراعنة فى معبد الكرنك، فيما ارتدى النجمان الملابس الشتوية والنظارات الشمسية السوداء، وقيل أن الصورة التقطت عام 1955.

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل لها، وكان من ضمن هذه الصور خلال تصوير فيلم "ألف ليلة وليلة"، الذى عرض لأول مرة منذ نحو 57 عاما وتحديدا عام 1964، وجمعت الصور النجمة شادية مع عمالقة الفن الراحلين فريد شوقى ويوسف شعبان وليلى فوزى وعمرو الترجمان، وعرض الفيلم لأول مرة فى دور السينما يوم 8 مارس عام 1964، وهو من سيناريو وحوار محمد مصطفى سامى، إخراج حسن الإمام.

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاما حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.