شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: "عنبة" عضو فى الموسيقيين.. وهذا موقفى من الترشح لانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان هاني شاكر انضمام مغني المهرجانات مصطفى عنبة لنقابة الموسيقيين، وقال فى تصريحات تليفزيونية: "عنبة شارك في حفل الفنان محمد منير، لأنه دخل امتحان النقابة ونجح وأصبح عضوا فى نقابة المهن الموسيقية، وهو يحصل على التصاريح الخاصة بالحفلات".

ونفى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، فى تصريحات تليفزيونية، صحة ما تردد عن تقدمه بأوراقه للترشح على منصب أمين الصندوق بنادى الزمالك، وعلق قائلا: "هذا الخبر غير صحيح، ويكفى عليا نقابة المهن الموسيقية".

وأوضح شاكر: "من الصعب على العمل فى نادى الزمالك ونقابة المهن الموسيقية، ويكفي علينا تطهير سوق الغناء".