شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ومدحت العدل يكشفان لـ"لميس الحديدى" الأفضل فنيا فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى كل من السيناريست مدحت العدل والفنانة إلهام شاهين عن رأيهم في اختيارات الأفضل هذا العام خلال استضافتهما مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة on.

وقال العدل عن أفضل وجه جديد: "ويجز، وتفاجأت به كممثل في مسلسل بيمبو، والممثل حمادة حسنى، ومايان السيد، وأجمل صوت شيرين عبدالوهاب، وأفضل نجم كريم عبدالعزيز فى الاختيار، وأفضل نجمة منى زكى، وعجبنى أداء الفنان أحمد رزق فى مسلسل (القاهرة كابول) بالإضافة إلى باقى فريق العمل".





وقالت إلهام شاهين عن أفضل وجه جديد: "أحمد داش، ورنا رئيس، وأجمل صوت أنغام، وأفضل نجم محمد فراج في مسلسل لعبة نيوتن، وأفضل نجمة منى زكى".

وقالت إلهام شاهين، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة on، إنه تم تكريمها هذا العام من دول كبيرة منها مصر وأمريكا، وعرض فيلمها (حظر تجول) الذى نال على جوائز كثيرة، بالإضافة إلى تكريمها من المهرجان القومي للمسرح، مشيرة إلى أنها انبسطت بهذا التكريم ويعتبر من أفضل تكريمات العام، وتقديمها حوالى 26 مسرحية فى مشوارها الفني ولم يعلم البعض بذلك.





وأضافت أنه كان من المقرر تنفيذ مشروع مسرحى بينها وبين الكاتب مدحت العدل، الذى حلّ ضيف معها أيضا في الحلقة، ولكن توقف المشروع ولم ينفذ.

وأكدت أنها استغربت من تعليقات البعض على تصريحاتها الأخيرة للتبرع بأعضائها بعد وفاتها، مشيرة إلى أنها تلقت ردودا سخيفة على ذلك الموضوع من رواد السوشيال ميديا.

وعلق السيناريست مدحت العدل على موضوع اعتزال المطرب أدهم نابلسى عن الغناء قائلا خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة on: "ماحدش يعرف أدهم علشان يتعمل الضجة دى كلها"، ووجه له رسالة: "هو أنت ابتديت علشان تعتزل.. وأنا شخصيا ماسمعتش عنك قبل كدة".

وعلقت أيضا الفنانة إلهام شاهين، لـ لميس الحديدى، على ذلك الموضوع قائلة: "اللى عاوز يعتزل يعتزل ويختفى من غير مايتكلم عن الفن والزملاء".

وقال السيناريست مدحت العدل، خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة on: "إن هذا العام ملىء بالإنجازات بالنسبة لى، منها فرح ابنتى في الفترة المقبلة، وعلى المستوى الشخصى قدمت ديوان ومسرحية كوكو شانيل للنجمة شيريهان وعودتها بعد فترة غياب إلى المسرح"، مضيفا أيضا أن شركة الإنتاج الخاصة به قدمت أعمالا مهمة فى موسم رمضان.