شكرا لقرائتكم خبر عن هانى محروس: مصطفى حجاج عطية ربنا.. والأخير: مكنتش موافق على "يا بتاع النعناع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب مصطفى شوقى ضيفا فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، اليوم الثلاثاء، برفقة المنتج نصر محروس والمنتج ومهندس الصوت هانى محروس.

وقال نصر محروس خلال اللقاء إن "هانى" قبل أن يفتح شركته الخاصة كان مؤمنا بمصطفى حجاج، مضيفا أنه مطرب شاطر فى اللايف وبيعرف يحتوى الجمهور.

وقال مصطفى حجاج: "ابتديت أغنى فى الأفراح بالقاهرة والدلتا لمدة 15 عاما، وكنت شايف نفسى فى لون بهاء سلطان وجورج وسوف، ولما بطلع على المسرح مش بحضر هقول إيه".

وعن أغنية "يا بتاع النعناع" قال حجاج: "ماكنتش موافق على أغنية النعناع، لكن هانى محروس كان ليه وجهة نظر".

أما المنتج هانى محروس قال إن مصطفى حجاج عطية من ربنا، ومجلة فوربس كتبت عنه إنه من أفضل مطربى الأغنية الشعبية فى الجيل الجديد.

وأضاف هانى: "أنا ونصر مش ممكن نتخانق على مطرب، لكن ممكن نتخانق على أغنية حلوة، أو لما بشتغل صوت على أغنية وهو مستعجل".