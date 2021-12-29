شكرا لقرائتكم خبر عن طلبت رؤيته قبل وفاتها .. لماذا لم يلبى الكينج آخر طلب لفايزة كمال "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج المسرحى مراد منير تفاصيل علاقته هو وزوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال بالكينج محمد منير، وأوضح مراد خلال حواره مع تلفزيون الخليج 365 والذى ظهر فيه لأول مرة ابناه من الفنانة الراحلة يوسف وليلى مراد وتحدثا عن والدتهما التى تركتهما وهما فى سن 15، 12 عاما ، أنه تعرف على زوجته الراحلة عندما قامت ببطولة مسرحية الملك هو الملك حيث شاركها البطولة الكينج محمد منير والفنان الكبير صلاح السعدنى.

وكشف المخرج المسرحى أنه والفنان صلاح السعدنى اقترحا أن يزوجا فايزة كمال للكينج منير ، وعندما عرضا الأمر على منير قال:" مينفعش دى بنت ناس وأنا بتاع بنات"، كما رفضت فايزة كمال مؤكدة أنها تحب الكينج كزميل وصديق ومعجبة بصوته ولكن ليس لدرجة أن تتزوجه.

وأشار زوج الفنانة الراحلة إلى أن علاقة الصداقة امتدت بينه وزوجته وبين الكينج منير، مؤكداً أن منير أصبح لقبه "الملك" من مسرحية الملك هو الملك ، وبعد أن وضعت أغانى المسرحية فى شريط كاسيت حمل اسم "الملك" وصدر منه 14 طبعة وانتشر عربيا.

وكشف المخرج مراد منير أن الفنانة الراحلة فايزة كمال طلبت رؤية الكينج منير قبل وفاتها وعندما اشتد بها المرض، ولكنه لم يزرها كما أنه لم يحضر عزائها.

وفسر مراد منير ذلك قائلاً :" هو مجاش عزاء فايزة لكن أعتقد انه مقدرش لأنه كان بيعزها جدا جدا وكانوا أصدقاء "

وأوضح :"هى كانت عاوزة تشوفه قبل وفاتها وكلمته وهى فى المستشفى وقالت له أنا حاسة إنى ماشية، وأعتقد إنه خاف ولم يتحمل لأن أنا لو صاحبى كلمنى وقاللى انا حاسس انى همشى، هخاف أشوفه، ومنير قلبه رهيف جدا قلب عصفور وده بيظهر فى صدق غناه"