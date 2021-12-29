"فيديو| لورديانا: "أنا ممنوعة من أي تمارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الاستعراضية لورديانا مقطع فيديو قديم لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت لورديانا على الفيديو قائلة: "ها الفيديو قديم قمت بإنشائه أثناء التحضير لورش العمل الخاصة بي".

وأضافت: "أنا ممنوعة من القيام بأي نوع من أنواع التمارين في الوقت الحالي، لكني أفتقدها".

و نشرت الصفحة الرسمية للراقصة البرازيلية صورة من داخل إحدى المستشفيات، وكتب :"بالنيابة عن Lurdiana ، للأسف تمر بوقت صعب بسبب حالتها الصحية، وهي حاليًا في المستشفى وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة".

وتابع: "سيتم إلغاء الحفلات المجدولة للفترة القادمة حتى إشعار آخر، دعنا نصلي لها ونتمنى لها الشفاء والتعافي".