"يمكن هموت قريب".. رد مفاجئ من إلهام شاهين بسبب تكريمها عدة مرات في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - فاجئت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية لميس الحديدي برد فعل غير متوقع في إجابتها على سؤال حول تكريمها عدة مرات في 2021، وقالت مازحة: "مش عارفة يمكن هموت قريب".

وذكرت الحديدي خلال حلقة اليوم من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، أن مقصدها من السؤال أن التكريم هذا العام ليس عن عمل فقط واحد بل على مجمل المسيرة الفنية التي تجاوزت 101 فيلم، لتجيب إلهام شاهين خلال حوارها إن التكريمات بالفعل كانت عن مجمل مسيرتها الطويلة وهذا الأمر أسعدها.

ولفتت "إلهام" إلى أن التكريم الأقرب إلى قلبها هو تكريم المسرح القومي، قائلة: "تكريم مهرجان المسرح القومي كان مفاجأة ومكنتش فاكرة أنا عملت كام مسرحية والناس كانت ناسية قصة المسرح وبيقولوا إحنا عارفين أن شاهين نجمة مسرح وتلفزيون لكن تكريمي كان مفاجأة بعد ماعملوا كتاب المتمردة عني وفوجئت أني عملت 26 مسرحية"!

وأضافت إلهام شاهين: "انبسطت جدًا مكنتش حسباهم، بعض الأعمال والمسرحيات عرضت لفترات طويلة مثل بهلول في إسطنبول لكن فوجئت أني عملت مسرحيات تلفزيون مهمة جدًا لكن لا تعرض كثيرًا مثل مسرحية المتحذلقات مع محمد صبحي وإخراج جلال الشرقاوي والمصيدة وغيرها وهي أعمال مهمة ولايمكن أن تعبر مرور الكرام وعدد 26 مسرحية كبير أوي وكنت سعيدة بالتكريم".