هنا الزاهد بإطلالة شتوية وحمادة هلال في "الجيم".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية.

نورهان

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "الجيم".

ديانا كرزون

نشرت الفنانة ديانا كرزون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال.

رحاب الجمل

نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في مدينة باريس.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي جذاب.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.