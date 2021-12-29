خاص| درة: سعيدة بالتعاون للمرة الثانية مع عثمان أبو لبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مديحه عاشور:

أقيم العرض الخاص لفيلم "الكاهن" مساء أمس الثلاثاء، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وسيعرض الفيلم جماهيريا بدءا من اليوم الأربعاء.

وقالت الفنانة درة في تصريح خاص لمصراوي، إنها سعيدة بالفيلم وبكواليس العمل، والتعاون مع نجوم الكاهن، وأكدت أنه يحمل فكرة مختلفة وجديدة، وأضافت أنه يوجه رسالة هامة.

وأوضحت أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج عثمان أبو لبن للمرة الثانية، بعد تعاونهما لأول مرة في مسلسل "صديق العمر"

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.