"بموت فيك والله".. الجمهور يلتف حول محمد رمضان في سيوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ظهر فيه أهالي واحة سيوة وهم يلتفون حوله لالتقاط الصور.

وظهر الجمهور حول "رمضان" وهم يقبلونه، كما ظهر يقبل رأس رجل مسن، وقالت له إحدى السيدات: "أنا بموت فيك والله".

بينما علق "رمضان" على الفيديو قائلا: "سيوة جوهرة مصر، بأرضها وناسها"، فيما علق الجمهور على الفيديو: "نمبر وان"، و"إنت جوهرتنا"، و"ابن مصر العظيمة" وغيرها من التعليقات.

ويستعد محمد رمضان لخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "مشوار لحد هناك" وهو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج الكبير محمد ياسين، ويشاركه بطولة العمل الفنانة دينا الشربيني.