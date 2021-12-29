شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أفضل تكريم لى هذا العام من المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة on، إنه تم تكريمها هذا العام من دول كبيرة منها مصر وأمريكا، وعرض فيلمها (حظر تجول) الذى نال على جوائز كثيرة، بالإضافة إلى تكريمها من المهرجان القومي للمسرح، مشيرة إلى أنها انبسطت بهذا التكريم ويعتبر من أفضل تكريمات العام، وتقديمها حوالى 26 مسرحية فى مشوارها الفني ولم يعلم البعض بذلك.

وأضافت أنه كان من المقرر تنفيذ مشروع مسرحى بينها وبين الكاتب مدحت العدل، الذى حلّ ضيف معها أيضا في الحلقة، ولكن توقف المشروع ولم ينفذ.

وأكدت أنها استغربت من تعليقات البعض على تصريحاتها الأخيرة للتبرع بأعضائها بعد وفاتها، مشيرة إلى أنها تلقت ردودا سخيفة على ذلك الموضوع من رواد السوشيال ميديا.

يذكر أنه كان من المقرر أن يستضيف قصر السينما الفنانة إلهام شاهين فى الثامنة مساء أمس الاثنين، للحديث عن إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع، ولكنها أجلت ذلك بسبب إصابتها بنزلة برد، حيث كان من المقرر أن يدور الصالون الثقافى حول إنجازاتها في عام 2021، بالإضافة إلى حوار حول مسرحيتها الأخيرة التي أثار اسمها زوبعة مؤخرًا، فضلاً عن تأثر العملية الإبداعية بالشائعات والحروب الإلكترونية للسيطرة على الإبداع، وكان من المقرر أن يدير اللقاء الناقد طارق الشناوى.