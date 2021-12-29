شكرا لقرائتكم خبر عن إصالة الفنان فراس سعيد بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان فراس سعيد إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا".

يذكر أن فراس سعيد شارك مؤخرًا في حكاية "غالية"، إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة التونسية "درة"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد"، حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهما مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها.

وخلال الأحداث يتضح أن هناك صديقا للعريس، سعى جاهداً لمساعدة صديقه لإتمام تلك الزيجة، حتى وصل الأمر أنه أصبح وكيل صديقه وشاهدا في كل شيء، واختار مع تلك العروس الشبكة وخلافه، مما جعل بطلة العمل تقع فى "حيرة " شديدة خاصة أنها لاحظت أن صديق زوجها يشاركها فى كل شئ، وهو ما جعل الأمر أكثر سخونة، وأوضحت الحلقات التى عرضت أن الزوجة تهتم بالمشاعر والاهتمام والقرب العقلى فى فكرة الزواج، وليس الزواج عبر الإنترنت ووسائل الاتصال.