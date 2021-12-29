شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تعتذر عن مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت النجمة وفاء عامر عن المشاركة فى بطولة مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم والذى كان يحمل اسم "أحوال شخصية" قبل تغييره، وذلك بعد أيام من إعلان شركة العدل جروب عن تعاقدها مع وفاء ونشر لحظة توقيع العقد على صفحة الشركة بموقع "إنستجرام"، إلا أن وفاء لم تستطع تنسيق المواعيد مع ارتباطاتها الأخرى فقررت الاعتذار.



لحظة تعاقد وفاء عامر على المسلسل قبل اعتذارها

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربة بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده، اليوم الثلاثاء بحى شبرا الخيمة.

وقدمت وفاء عامر مؤخرا حدوتة بعنوان "إن كبر ابنك" من الموسم الثاني لمسلسل "زى القمر" الذي تم عرضه على قناة cbc، والحدوتة من تأليف حسن صالح وهيبياتا ونور حمدى، وإخراج معتز حسام وشارك بطولتها ناصر سيف، حنان يوسف، مينا نبيل، نرمين زعزع، هدى الادريسى، حمدى هيكل، اسراء رخا، ندى بهجت، سحرحسن، عمرو فريد، عيد أبو الحمد.

يذكر أن وفاء عامر شاركت في دراما رمضان الماضى، بظهور خاص في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مى سليم،محمد شاهين، أحمد صفوت، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، خالد كمال، جيهان خليل، وليد فواز، بسنت شوقى، لبنى ونس، رحاب الجمل، محمد التاجى، حنان يوسفوتأليف اياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.