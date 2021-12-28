“هيدا إبني حبيبي” شاهد أول ظهور إعلامي لنجل ماغي بو غصن الشاب الوسيم.. وهذا ما كشفته الفنانة عن تجربتها مع السرطان!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - تصدّر اسم النجمة ماغي بو غصن مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلولها ضيفه على حلقةٍ ميلاديّة إستثنائيّة بعنوان “ساكن السما” قدّمها الإعلامي رودولف هلال، وحققت نسبة هائلة من المشاهدة مع عدد كبير من التغريدات عبر “تويتر“، وتحدثت ماغي عن معاناتها من مرض السرطان وظهور ابنها ريان للمرة الأولى عبر الإعلام.

ونشرت ماغي صوراً تجمعها بابنها الشاب عبر صفحتها في موقع “إنستجرام“، وقد لفت الأنظار بملامحه التي تشبه الى حدّ كبير ملامح والده المنتج جمال سنان، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين الذين استغربوا أن يكون للفنانة اللبنانية ابن في هذه السنّ.

وعلّقت بوغصن على الصور قائلةً: “هيدا ابني حبيبي وسندي وقلبو لقلبي الله يحميه ويخلّي ولاد العالم… الله يكبّرني ليكبّرك يا روحي”.

وقد انقسمت الحلقة الى عدة فقرات منوّعة منها إرتكزت على الأسئلة مع المواضيع التي تطرقت لها ماغي، ومنها كانت لألعابٍ معيّنة، وأيضاً هناك فقرات سرقت قلوب المشاهدين عندما إنضمّ الى ماغي بو غصن إبنها وكذلك بعض الأشخاص بالأستوديو وأيضاً عبر الفيديو منهم شابة إنتصرت على مرض السرطان وشابة أخرى من ذوي الإحتياجات الخاصة وتحبّ الممثلة ماغي بو غصن كثيراً

حيث تحدثت ماغي بوغصن عن المحنة التي عانتها مع السرطان، وأكدت أنها دائماً تدعم مركز سرطان الأطفال، لأن الأطفال لا ذنب لهم في أنهم يعانون المرض، مشددةً على أنها قبل إصابتها بمرض السرطان كانت تشعر بالضعف تجاه أي إنسان مريض، وأن إصابتها ليست السبب الذي دفعها للاهتمام أكثر.

وعن فترة مرضها، أكدت أنها كادت تُصاب بشلل نصفي بسبب السرطان، وأن الشلل لم يكن احتمالاً، بل نتيجة حتمية ستحدث رغماً عن الجميع، مبينةً أنها وقتذاك دعت الله بألا تخضع للعملية، وهو ما حدث فعلاً إذ خدّرها الأطباء ليقرروا تأجيل الجراحة عاماً كاملاً، لكن باتت الخطورة بعدها أكبر فاضطرت أن تجريها.

ولا زالت الممثلة ماغي بو غصن تحقّق المزيد من النجاح مع الموسم الثاني من “مسلسل للموت” الذي تقدّم به شخصية “سحر” التي بدورها شغلت الجمهور منذ بدء عرض العمل خلال موسم رمضان 2021 الماضي.

ماذا تعلّمت من هذه التجربة في الحياة؟

أجابت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بالقول: “كتير إشيا، إنو الحياة قيمتا بتفاصيلا الصغيرة، قيمتها بالعيلة، بالمحبة وباللحظة الحلوة، كل شي فاني المصاري ما قلها قيمة، النجومية ما الها قيمة إلّا إذا النجومية كان إلها منافع… الناس مبسوطة فيك بتحبّون وبيحبّوك… كل نهار منعيشو نعمة”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت