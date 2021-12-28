أول تعليق من أحمد السقا بعد كشف تفاصيل إنفصاله عن زوجته مها الصغير – شاهد ماذا قال!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - حل الفنان المصري أحمد السقا ضيفًا على برنامج ABTalks الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عبر موقع يوتيوب.

وكشف الفنان أحمد السقا عن جوانب خفية في حياته وتحدث عن أمور شخصية وعلاقته بأسرته وقرار اعتزاله التمثيل لفترة بعد إصابته بالاكتئاب، ودور زوجته الإعلامية مها الصغير في تربية أولادهما الثلاثه: (ياسين وحمزة ونادية).

كما تتحدث السقا عن علاقته بأولاده، وينضم إليه في جزء من الحلقة ابنه الأصغر حمزة، الذي يتحدث عن علاقته بوالده وحبه لركوب الخيل، لدرجة تفوقه عليه.

أكد أحمد السقا أنه مستعد للتضحية بحياته من أجل حماية زوجته وأولاده، وأنه لن يتردد في فعل ذلك، حيث قال: “زوجتي لها الفضل في استمرار زواجنا 22 عاما”.. وتابع “والمشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال”.

كما تطرقت أسئلة أنس بوخش إلى ما تردد عن اعتزال أحمد السقا التمثيل لفترة بعد إصابته بالاكتئاب، ودور زوجته في تربية أولادهما.

أحمد السقا يتلقى رسالة دعم من مها الصغير: «شوفوه النهاردة»

هذا وقد نشرت مها الصغير على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، البرومو الرسمي الخاص بحلقة استضافة زوجها بالبرنامج الإماراتي، وأرفقت عليها تعليقًا بالإنجليزية: «شوفوا أحمد السقا اليوم، هذا هو اللقاء الإعلامي الأفضل له».

حقيقة طلاق أحمد السقا ومها الصغير

جاء ذلك بعد طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث انتشرت أنباء عن انفصالهما على صفحات العديد من نشطاء الشبكات، ثم ظهرت الأخيرة في مقابلة إعلامية. مؤخرًا، وتحدث عن علاقته بزوجته الممثلة.

أثار الحديث عن طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير لقاء الأخير على برنامج “CutheCrap” على منصة فيديو يوتيوب حيث كشف مشاهد من علاقته بزوجته في السنوات الأخيرة ، مشيرة إلى أنهما انفصلا مرتين في الماضي ، لكنهما عادوا معًا ، مما أحدث صدمة كبيرة للكثيرين من حولهم.

أوضحت مها: “انفصلنا وعدنا، انفصلنا وعدنا. لقد انفصلت، كثير من الناس لا أعرفهم، وأشعر عندما أخبر الناس، كأنني قلت خطأ، هناك أناس الذين يمكثون على مراحل في حالة الانفصال، هذا هو الحل الأكثر أمانًا لنا ولعائلاتنا، والذي يمر به الجميع “.

وأشارت زوجة الفنان أحمد السقا، إلى أنها تزوجت في سن ال20، وهي مرحلة مبكرة جدًا من الزواج، بحسب تصريحاتها: “في مطلع العشرينيات لا تفكر في شريكك، وتقضي وقت طيب شهر فين وعمله “.

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