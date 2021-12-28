شكرا لقرائتكم خبر عن درة وحسين فهمى وجمال سليمان وبشرى فى العرض الخاص لفيلم "الكاهن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال وصناع فيلم "الكاهن" بعرضه الخاص والمقام بإحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد، منهم، درة والتي حضرت بصحبة زوجها هاني سعد، إياد نصار وابنه وابنته، وجمال سليمان، وحسين فهمي، والمخرج عثمان أبو لبن وابنه، والمنتج السعودى زكى حسانين، والسفير السعودى أسامة نقلى، ومطربة الفيلم نهال نبيل.

كما حضر عدد من الضيوف لمشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه، منهم، بشرى، أحمد حاتم، رشا بن معاوية، عمر السعيد، أحمد والي، إنجي علي، أمير المصري بصحبة والديه، وثراء حبيل.

وطرح صناع فيلم "الكاهن" الأفيش الرسمي للعمل والذى تصدره جميع الفنانين المشاركين في بطولته ويتوسطهم شبح، مع الإعلان عن عرضه في السينمات يوم 29 من شهر ديسمبر الجارى، حيث شهدت الأسابيع الماضية بدء عمليات الدعاية بطرح الأفيش المبدئى وصور من كواليس جلسة تصوير الأفيش الرسمي.

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم