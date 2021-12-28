شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى فى فيديو جديد وهو يمارس الألعاب القتالية: نحن مقاتلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفنان أحمد العوضى تدريباته فى ألعاب الفنون القتالية، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، خلال التدريبات مع مدربه، وأظهر مهارة بالغة فى هذه الألعاب، صحبها بتعليق: "نحن مقاتلون".

ويحرص الفنان أحمد العوضى على مشاركة متابعيه وجمهوره بكل جديد فى حياته، وتفاصيل روتين يومه، حتى أوقاته التى يقضيها فى الجيم، إذ نشر أحمد العوضى فيديو جديد له فى أحد صالات الجيم، وهو يمارس رياضة الملاكمة، عبر حسابه الرسمى بفيس بوك، وعلق :"نحن قتلة".

من جهة أخرى، حرص الفنان أحمد العوضى، على توجيه رسالة للراحل نور الشريف، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، حيث نشر صورة له وكتب: "رحمة الله عليك يا أستاذى ومعلمي، تعلمت منك الكثير والكثير"، وأضاف العوضى فى البوست "كنت اول من آمن بى واكتشفنى وعلمتنى ان الحياة اجتهاد واصرار وتعب ولا نجاح دون تعب، تعلمت منك ان الثقافة مفتاح النجاح وان الفشل بداية نجاح، كنت وما زلت وستظل مثلى الأعلى، بحبك يا نور الفن وستظل حبيبى دائما، ربنا يرحمك ويغفر لك استاذى العظيم".



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