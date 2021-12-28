شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل لـ لميس الحديدي: هذا العام ملىء بالإنجازات الفنية والشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست مدحت العدل، خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة on: "إن هذا العام ملىء بالإنجازات بالنسبة لى، منها فرح ابنتى في الفترة المقبلة، وعلى المستوى الشخصى قدمت ديوان ومسرحية كوكو شانيل للنجمة شيريهان وعودتها بعد فترة غياب إلى المسرح"، مضيفا أيضا أن شركة الإنتاج الخاصة به قدمت أعمالا مهمة فى موسم رمضان.

وقال مؤخرا الشاعر والكاتب الكبير مدحت العدل لـ"الخليج 365"، إنه لم يعتزل كتابة الدراما التليفزيونية بشكل مطلق، وأن حديثه الذى ظهر فى أحد البرامج على قناة دبى كان مجتزأ، موضحا أنه قصد غيابه هذا العام واعتزاله خلال موسم دراما رمضان المقبل فقط، نظرا لضيق الوقت من جهة، فضلا عن إنشغاله بعدة أعمال مسرحية بعد نجاح مسرحية النجمة الكبيرة شريهان "كوكو شانيل"، حيث لديه عمل مسرحى عن مارلين مونرو وآخر عن رابعة العدوية وغيرهما.

وتساءل العدل: "كيف أعتزل كتابة الدراما التليفزيونية وأنا من عشاقها؟!"، لافتا إلى أنه شرع منذ فترة فى كتابة مسلسل بعنوان "حتى لا يطير الدخان"، عن نفس الفيلم الذى قدمه الزعيم عادل إمام، ولكن لن يلحق بموسم دراما رمضان المقبل، وسيستكمل كتابته خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن لديه أفكار عديدة أخرى سيتم تقديمها للدراما التليفزيونية عقب تفرغه من الأعمال المسرحية المنشغل بها حالياً.

يذكر أن الكاتب والسيناريست مدحت العدل له العديد من أعمال الدراما التليفزيونية التى حققت نجاحا كبيرا منها مسلسلات "الداعية"، و"لأعلى سعر"، و"حارة اليهود"، و"الحساب يجمع"، و"الشوارع الخلفية"، وغيرها.