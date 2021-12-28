شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: ما قدرش أعتزل واستغنى عن التمثيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم الكبير لطفى لبيب، ضيف على تليفزيون الخليج 365، وتحدث عن حبه الشديد للتمثيل و أنه لن يعتزل لأن الفنان لا يعتزل، كما تحدث عن بدايته الفنية.

وقال لطفى لبيب:" أنا اعتزلت الأكشن لكن غير كده أنا بمثل مقدرش استغنى عن التمثيل و مقدرش اعتزل و مفيش ممثل في الدنيا بيعتزل لان اعتزل ليه، أنا في البداية دخلت جامعة أسيوط كلية زراعة وفى الاخر اكتشفت مينفعش استمر هكذا وأول ما روحت الجامعة اشتغلت في فريق التمثيل بتاع الكلية وعملنا مسرحية وكان رئيس الجامعة إسلام حزين و أصبح وزير الثقافة واستدعانا نعرض في الاوبرا وكل ده عاملت و أنا في سنة أولى و بعد كده قولت أنا هكمل في فنون مسرحية".

وأضاف لطفى لبيب، " دخلت فنون مسرحية ولقيت كتير مقدمين خدوا مننا 12 وأنا من ضمنهم وهم نبيل الحلفاوى وهو اسم على مسمى ونبيل بالفعل و محمد صبحى وهادى الجيار و شعبان حسين و يسرى مصطفى و محمد عبد الحليم ونادية فهمى كنا بنروح التلفزيون وبناخد 4 جنية في النصف ساعة وكنت بشتغل و بشتغل مسرح مسرحية النار و الزيتون وخدت 15 جنية في الشهر".