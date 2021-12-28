شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكى ويحيى الفخرانى فى صورة نادرة من حفل خطوبة صابرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في صورة نادرة تواجد النجم الراحل أحمد زكى في حفل خطوبة الفنانة صابرين، وتوسط النجم يحيى الفخرانى والنجم الراحل ممدوح وافى، والفنانة زيزى البدراوى، في صورة يعود تاريخها إلى أوائل التسعينيات من القرن الماضى.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة صابرين في بطولة مسلسل "الحلم" مع المخرج حسنى صالح، وتقدم دور الأخت الكبرى لكل من محمد رياض وأنوشكا، ويقدم رياض دور "عماد الكبش" الذى يعمل في الأعمال المشبوهة خلال الأحداث.

مسلسل "الحلم" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم العمل في قائمة أبطاله صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.

المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.