شكرا لقرائتكم خبر عن قصر السينما يستضيف مروان حامد فى الذكرى الأولى لوفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، ندوة يوم الأحد المقبل 2 يناير بعنوان "فيلسوف السينما المصرية"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للكاتب الكبير وحيد حامد، ويديرها الناقد طارق الشناوى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحضر الندوة المخرج مروان حامد الذى يتحدث عن رحلة والده ومشواره الروائى الذى أثرى السينما المصرية بالعديد من المؤلفات التى ناقشت العديد من قضايا المجتمع وجسد معاناته، ويعقب الندوة عرض فيلم "عمارة يعقوبيان" قصة علاء الأسوانى، سيناريو وحوار وحيد حامد، إخراج مروان حامد، وبطولة عادل إمام، نور الشريف، سمية الخشاب، إسعاد يونس، هند صبرى، خالد الصاوى، وباسم سمرة.