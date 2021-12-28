شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يصطحب ابنه وابنته فى العرض الخاص لفيلمه "الكاهن".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر النجم إياد نصار العرض الخاص لفيلمه "الكاهن" والمقام بإحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد، واصطحب إياد نصار ابنه وابنته فى أول ظهور إعلامى لهما.

وطرح صناع فيلم "الكاهن" الأفيش الرسمي للعمل والذى تصدره جميع الفنانين المشاركين في بطولته ويتوسطهم شبح، مع الإعلان عن عرضه في السينمات يوم 29 من شهر ديسمبر الحالى، حيث شهدت الأسابيع الماضية بدء عمليات الدعاية بطرح الأفيش المبدئى وصور من كواليس جلسة تصوير الأفيش الرسمى.

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.