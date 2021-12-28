شكرا لقرائتكم خبر عن كانت أحلى مفاجأة.. عزيز الشافعى يكشف كواليس تحضير "تعالى أدلعك" لبهاء سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن والشاعر عزيز الشافعى عن سعادته الكبيرة بردود الفعل حول أغنية "تعالى أدلعك" للمطرب بهاء سلطان، كاشفا أنه عندما كتب ولحن هذه الأغنية منذ أسابيع لم يكن يعلم أنها لبهاء سلطان، وكانت بمثابة أحلى مفاجأة.

وقال الشافعى، عبر حسابه على إنستجرام: "مبسوط جدا الحمد لله بردود الأفعال على غنوة تعالى أدلعك، مكونتش أعرف لما كتبتها ولحنتها من أسابيع انها هتبقى بصوت بهاء سلطان، وحتى لما اختارها نصر محروس مقالش خالص مين هيغنى، واتفاجئت بيه بيدعونى للمشاركة فالكليب، وكانت أحلى مفاجأة".



عزيز الشافعى

وطرح المنتج الموسيقى نصر محروس، أحدث أغنيات المطرب بهاء سلطان، التى تحمل اسم "تعالى أدلعك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وبمشاركة الملحن عزيز الشافعى بالعزف على العود، كما ظهر النجم تامر حسنى فى صورة على الحائط، وظهور النجمة شيرين عبد الوهاب خلال كليب على شاشة التليفزيون، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، والكليب فكرة وإخراج نصر محروس.

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك"، مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة، أبرزها: "ياللى ماشى، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

وتوقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".