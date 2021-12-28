شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الإعلامية عزة الإتربى غدا من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان الإعلامية عزة الإتربى بعد صلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، غدا الأربعاء، وذلك بعد أن توفيت اليوم الثلاثاء عن عمر 74 عاما.

نشأت عزة الإتربى فى المنصورة، فهى من مواليد فبراير 1947، وكان والدها يعمل طبيبا فى قرية "أخطاب"، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

من أشهر برامجها "ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا"، وغيرها.. وتولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط ثم إدارة منوعات القناه الثانية ثم رئاستها للقناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.

كان أول برامجها "مرحبا"، الذى كان يهدق للترويج السياحى فى مصر، وتجولت كاميرا البرنامج فى مصر فى سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات. ومن خلال برنامج "أهل المغنى " سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.