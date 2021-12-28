شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أحدث أغانيه "ما بحبك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الإماراتى حسين الجسمى، أغنيته الجديدة "ما بحبك"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، وهى من كلمات منير عساف، رؤية وألحان حسين الجسمى، ‏توزيع ومكساج وماستر هادى شرارة، ‏هندسة الصوت ايلى بربر.

وتقول كلمات الأغنية:

بْعُمري ما رَح اشتَقلَك .. وْلا جِن تا ارجَعلَك

أصلاً ما فيي إِبعُد .. عَنَّك أنا

لا إنتَ نُصّي التانى .. وَلا بعيونَك عنوانى

انتَ أقرَب لَروحي .. مِنّي أنا

قَد السما ما بحِبَّك .. قد البحِر ما بحِبَّك

قد الهوا ما بحِبّك .. أكتر أكيد

بحِــبَّك تا الدّنيي تِخلَص .. والغالي لْوَحدو يرخَص

ووقت للّي الحُب بْيِنقَص .. حُبّي بيزيد

بْحاوِل إنّي عَبِّرلَك .. وْكِل شي بْقَلبي وَصِّلَّك

فَجأة كلامي كِلّو بيصير سْكوت

يا أغلى عْليّي مِني بْلَحظِة غِيابَك عَنّي

بِشْعُر حبيبي إنّي خَلَص رَحْ موت.

ونشر الجسمى، عبر حسابه على انستجرام، جزء من الأغنية، صحبها بتعليق: "جديدنا.. ‏قد السما ‫ ما بحبك، أكتر أكيد".