شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة كارلوس مارين تكشف عن قراراهما الزواج مرة أخرى قبل وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت طليقة المغنى كارلوس مارين لموقع ديلي ميل أنها كانت تخطط للزواج مرة أخرى من كارلوس قبل وفاته بسبب فيروس كورونا، وأكدت جيرالدين لاروزا، طليقة النجم الراحل، التي ظلت قريبة منه رغم طلاقهما عام 2009 ، أنها كانت ستتزوج من كارلوس مرة أخرى قبل وفاته بفيروس كورونا في أحد مستشفيات مانشستر مشيرة إلى أنهما ظلا صديقين حميمين على الرغم من طلاقهما.

كارلوس مارين، هو عضو في إيل ديفو وهي فرقة موسيقية غربية، تغني البوب الأوبرالي، وأهم أعضائها الإسباني كارلوس مارين، والسويسري أورس بولر، الامريكي ديفيد ميلر، والفرنسي سباستيان إيزمبار.

وتوفي كارلوس مارين ، المغني الإسباني عضو Il Divo ، عن عمر يناهز 53 عامًا ، وفقًا لما أعلنته المجموعة الموسيقية على حسابها الرسمي على Twitter. حيث كتبوا: "مع الأسف الشديد نخبرك أن صديقنا وشريكنا كارلوس مارين قد رحل سوف يفتقده أصدقاؤه وعائلته ومعجبيه لن يكون هناك صوت أو روح أخرى مثل كارلوس".