"هيفاء وهبي تخضع لجلسة تصوير بـ"الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت هيفاء صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة اللبنانية في الصور بإطلالة جذابة باللون الأسود، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.

وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.