فيديو| هاني شاكر يعلن انضمام "عنبة" لنقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة الحدث، انضمام مغني المهرجانات مصطفى عنبة لنقابة الموسيقيين.

وقال "شاكر": "عنبة شارك في حفل الفنان محمد منير، لأنه دخل امتحان النقابة ونجح وأصبح عضوا في نقابة المهن الموسيقية، وهو يحصل على التصاريح الخاصة بالحفلات".

وكان الفنان هاني شاكر قد أعلن منع 20 من مطربي المهرجانات عن الغناء في الحفلات، ومن بينهم مصطفى عنبة.

كما ضمت القائمة كل من: حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة، حنجرة، حسن أبو الروس، الزعيمن أحمد موزة، مجدي شطة، وآخرون.