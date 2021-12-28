من الرعاية المركزة حتى بدلة الرقص.. ماذا حدث للراقصة لورديانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الراقصة البرازيلية لورديانا لوعكة صحية مفاجأة، منتصف ديسمبر الجاري، وتم نقلها إحدى المستشفيات، ولم يكشف حتى الآن عن طبيعة الأزمة الصحية التس استلزمت دخولها العناية المركزة:

الخليج 365 يعرض لكم قصة الأزمة الصحية للراقصة الشهيرة:

يوم 16 ديسمبر

نشرت الصفحة الرسمية للراقصة البرازيلية صورة من داخل إحدى المستشفيات، وكتب :"بالنيابة عن Lurdiana ، للأسف تمر بوقت صعب بسبب حالتها الصحية، وهي حاليًا في المستشفى وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة".

وتابع: "سيتم إلغاء الحفلات المجدولة للفترة القادمة حتى إشعار آخر، دعنا نصلي لها ونتمنى لها الشفاء والتعافي".

18 ديسمبر

كشف الحساب الرسمي للراقصة البرازيلية لورديانا، عبر "إنستجرام"، تطورات حالتها الصحية بعد نقلها لأحد المستشفيات.

وكتب حساب لورديانا: "في الوقت الذي نقف فيه اليوم قرر الفريق الطبي نقل لورديانا إلى فريق متخصص في وحدة العناية المركزة من أجل مراقبة استقرار حالتها الصحية ودعم وضعها الصحي".

وأضاف: "تظل تفاصيل مشكلتها الطبية غير معروفة وسيتم الإعلان عنها بمجرد وصول الفريق الطبي إلى السبب الجذري.. نحن نقدر كل دعمكم وحبكم.. دعونا جميعًا نصلي لها ونتمنى لها الشفاء وتخطي هذه المرحلة".

أول ظهور

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة على طريقة الـ"gif"، عبر خاصية القصص القصيرة.

وكتبت في تعليقها على صورتها ببدلة الرقص: "هذا العام قابلت أكثر نسخة مكسورة مني، ولكن أيضًا عدت أقوى، هل افتقدتوني؟.. شكرا لكم على كل دعمكم وحبكم".