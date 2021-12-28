محمد رشاد يثير الجدل حول ارتباطه (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار الفنان محمد رشاد، الجدل، بعد تردد أنباء عن ارتباطه خلال الفترة المقبلة.

وتداولت عدد من المواقع أنباء عن ارتباط المطرب محمد رشاد بعد أكثر من عام على انفصاله عن المذيعة مي حلمي.

ونشر "رشاد" عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له بصحبة فتاة وقام بوضع "إيموجي" على وجهها وعلق على الصورة قائلا: "بحبك".

ويستعد محمد رشاد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية بعنوان "ابن الأصل" وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، وألحان عمرو صلاح.

وكان الفنان محمد رشاد قد أعلن انفصاله عن المذيعة مي حلمي في أغسطس 2020، بعد خلافات نشبت بينهما