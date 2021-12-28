نظارة وحلق وأحذية".. أبرز مقتنيات أم كلثوم في مسرح بوليفارد الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل يوم الجمعة القادم، ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، إذ ولدت في 31 ديسمبر 1898.

وأنشأت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، متحفًا خاصًا لعرض مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم، على مسرح البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ومن بين هذه المقتنيات "شنطة، نظارة، قفازات، عقد، أحذية، بالطو، حلق"، إلى جانب عدة صور لها، وفستان أحمر قاتم اللون وإيصال استلام مبلغ مالي منها قدره 18 جنيهًا و60 قرشا مقدم شرائها: خزان وراديو وجرامافون وساعة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز مقتنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم: