تعرف على أحدث إصابات كورونا في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصيب عدد من نجوم الفن خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا، أحدهم أعلن تعافيه وآخرون مازالوا يعانون من الإصابة.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز النجوم الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا:

عبير صبري

أعلنت الفنانة عبير صبري، أمس الإثنين، إصابتها وزوجها أيمن البياع بفيروس كورونا، وتتلقى العلاج حاليا داخل منزلها.

داليا البحيري

أعلن حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري، اليوم الثلاثاء، إصابتهما بفيروس كورونا، كما كشف أن نتيجة مسحة باقي أفراد العائلة "إيجابية".

فراس سعيد

كشف الفنان فراس سعيد اليومن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

شيكو

النجم الكوميدي شيكو، أصيب بفيروس كورونا منذ أيام، وأعلن أمس تعافيه بعد خضوعه لمسحة جديدة وجاءت النتيجة "سلبية".

سوزان نجم الدين

الفنانة السورية سوزان نجم الدين أعلنت أمس الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا وعلقت عبر حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله ختمنا هالسنة بكورونا".

حنان ترك

منذ أيام، أعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا، وطالبت جمهورها بالدعاء لهم.