رقص وغناء.. طارق العريان يحتفل بـ"الكريسماس" مع نجوم الفن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المخرج طارق العريان بـ"الكريسماس" مع عدد من نجوم الفن.

ونشر "العريان" مقطع فيديو من الاحتفال، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه عدد من نجوم الفن وهم يغنون ويحتفلون من بينهم: الهضبة عمرو دياب، السيناريست تامر حبيب، عمرو يوسف، محمد حماقي، خالد سليم، ماجد المصري، محمود العسيلي، إنجي المقدم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال طارق العريان السينمائية كان الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق- عودة أسود الأرض" وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد ممدوح، نسرين إمام، ريم مصطفى، باسم سمرة، وشارك كضيف شرف الفنان إياد نصار، سيناريو وحوار صلاة الجهيني.