5 صفقات من العيار الثقيل تشعل الميركاتو الشتوي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - يبدو أن موسم الانتقالات الشتوية لن يكون هادئا، في ظل الحديث عن عدة صفقات من العيار الثقيل.

بينما يقترب موعد فتح باب الانتقالات الشتوية، تتوالى التوقعات ويتبارى المحللون في الحديث عن أبرز الصفقات المحتملة، في “طقس” رسمي بات مرتبطا بعالم كرة القدم.

مجلة “ماركا” الإسبانية واسعة الانتشار اختارت 5 أسماء “كبرى” قد تغير قميصها هذا الشتاء، علما بأن انتقال البعض يبدو حتميا، إن لم يكن هذا الشتاء، ففي الصيف المقبل على أقصى تقدير.

مبابي

جوهرة التاج.. والاسم أكثر شهرة في عالم الانتقالات.. يظل كيليان مبابي، حسب “ماركا”، اللاعب الأكثر رواجًا في السوق منذ سنوات.

رفض باريس سان جرمان السماح للنجم الفرنسي الواعد بالانتقال الصيف الماضي إلى ريال مدريد، لكن عقده ينتهي قريبا جدا في يونيو 2022، حيث سيكون قادرًا على التوقيع بحرية مع أي فريق.

كيليان مبابي

قد يقرر مسؤولو سان جرمان الآن فجأة أنهم لا يريدون تركه بلا مقابل، ويمكنهم قبول عرض جيد هذا الشتاء، خاصة من ريال مدريد ، المرشح الأول دوما، للتعاقد مع النجم الشاب.

هازارد

على الطريق العكسية.. يبدو إيدين هازارد أحد اللاعبين المرشحين للرحيل عن ريال مدريد.

تم استقدام هازارد عام 2019، ليكون بديلاً لكريستيانو رونالدو، لكنه لم يقدم حتى الآن نصف ما كان يأمل مسؤولو ومشجعو النادي الملكي.

إيدن هازارد

شائعات عدة تربط النجم الموهوب بالعودة إلى “البريميرليغ”، كما أن ناديه السابق، ليل الفرنسي يبدو مهتما بإعادته، لكن تلك قد تصبح خطوة كبرى إلى الخلف، في مسيرة نجم تألق لأعوام عدة بقميص تشلسي.

مارسيال

ربما يكون أنتوني مارسيال في طريقه للخروج من أولد ترافورد عاجلاً وليس آجلاً ، بعدما توصل اللاعب الفرنسي إلى استنتاج مفاده أن وقته في مانشستر يونايتد قد انتهى.

حسب “ماركا”، تهتم أندية كبرى عدة، مثل يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ونيوكاسل وآرسنال وأشبيلية، بالمهاجم الموهوب الذي يدافع عن ألوان “الشياطين الحمر” منذ 2015.

هالاند

منذ سنوات والمهاجم النرويجي الشاب أحد أكثر المطلوبين في عالم كرة القدم، واعتبارا من الصيف المقبل، سيتطلب التعاقد معه 75 مليون يورو لفسخ تعاقده مع بوروسيا دورتموند، مما يجعله أحد أغلى الجواهر في عالم كرة القدم الآن.

إرلينغ هالاند

ارتبط اسم إيرلينغ هالاند بالكبيرين برشلونة وريال مدريد، والعديد من الأندية الكبرى الأخرى، وبعد إقصاء دورتموند مبكرًا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تبدو فكرة بيعه في يناير بدلا من نهاية الموسم، منطقية للغاية.

ديست

أحد اللاعبين الذين يمكن التخلي عنهم من أجل توفير الأموال لبرشلونة المأزوم ماديا.. لم يتمكن المدافع الأميركي من تقديم ما كان متوقعا منه في “كامب نو”، فضلا عن إصاباته المتعددة، مما يعني إمكانية رحيله الوشيك.

أعد تشلسي بالفعل عرضًا للاعب الشاب بقيمة 30 مليون يورو، ويبدو من المحتمل جدًا رحيله عن برشلونة ، خاصة مع جلب المخضرم داني ألفيس بالفعل قبل أسابيع.