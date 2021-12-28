كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعتبر المطربة شيرين عبد الوهاب نجمة بمقاييس مختلفة عن بنات جيلها من كل النواحي. بدأت مسيرتها الفنية في مطلع الألفية الثالثة حين قدمت ألبوم مع المطرب تامر حسني من إنتاج نصر محروس فنجحت لها أغنية ” آه يا ليل” بشكل فاق التوقعات وكرستها نجمة في كل أنحاء العالم العربي وإنطلقت تحيي الحفلات والمهرجانات أينما كان حتى أصبحت أبرز اسم مصري على الساحة الفنية في مصر.

وبعد ذلك قدمت شيرين عشرات الأغنيات المميزة ومنها ” على بالي” ” مشاعر” ” انا جاية” وصولا إلى ” يا بتفكر يا بتحس” و ” كذابين” وغيرها. إلا أن حياة شيرين الشخصية والفنية لم تخلو من المشاكل، مع زملائها وأزواجها وكانت تعيش نجاحا فنيا وتوترا عائليا خاصة أنها إنسانة مزاجية ودائما تقول عن نفسها أنها ( جورج وسوف المطربات) بما معناه أن الناس تحبها مهما كانت تصرفاتها عبثية.

وقبل أربع سنوات تقريبا تزوجت من الفنان حسام حبيب ومعه قدمت ألبوما واحدا وبدا أن هذا الزواج أثر سلبا على حياتها الفنية علما أنها أحيت العديد من المهرجانات في الوطن العربي لكن زلات لسانها عرضتها لمشاكل عديدة في بلدها مما إضطرها للاعتكاف والابتعاد عن الوسط الفني لفترة طويلة إلى أن إنتشر خبر طلاقها من حبيب وظهرت حليقة الرأس نتيجة إكتئاب تعاني منه.

ومع شيوع خبر طلاقها بدأت شركة ” روتانا” بإطلاق أغنيات ألبوم شيرين الجديد وقد حققت هذه الأغاني إنتشارا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي ومنها ” تيك توك” حيث ابتكر محبو شيرين ( رقصة) خاصة بأغنية “غيرانة” وهذا النجاح جعلها تخرج من عزلتها حيث ستطل ليلة رأس السنة بحلقة إستثنائية مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج ” صاحبة السعادة” وتظهر معها للمرة الأولى ابنتاها مريم وهنا محمد مصطفى حيث ستقدم مجموعة من أغنياتها الجديدة.

إذاً شيرين عبد الوهاب نجمة مختلفة عن زميلاتها ومهما عصفت بها الظروف يبقى حب الجمهور لها داعما لذا عليها أن تحافظ على هذه المحبة من خلال تقديم أعمال فنية مميزة وأن لا تبتعد عن الساحة الغنائية لأنها محبوبة الجماهير والناس تحبها مهما حصل معها من مشاكل.