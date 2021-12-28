بالفيديو: دينا الشربيني تفاجئ الجمهور بشكلها وهي بمراحل متقدمة من الحمل! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 09:57 مساءً - فاجأت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بفيديو لها ظهرت خلاله ببطن منتفخ وبدت بمراحل متقدمة من الحمل وهي بين مجموعة من زملائها.

وفي التفاصيل، فقد نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصي في “إنستجرام” مقطع فيديو من كواليس تصوير “فيلم حامل اللقب” والذي يشارك في بطولته مع الفنانين: دينا الشربيني، محمد سلام ومحمد كيلاني، حيث اجتمع الأبطال الأربعة في انتظار تصوير أحد المشاهد.

وفي الفيديو بدا الأبطال الأربعة وهم يغنون ويرقصون على أنغام أغنية “الغزالة رايقة” الخاصة بفيلم “من أجل زيكو“، حيث وقفت دينا وبدأت بالرقص ليظهر بطنها المنتفخ إذ يبدو أنها تلعب دور إمرأة حامل في الفيلم.

دينا الشربينى تعتذر عن مسرحية “عائلة كازانوفا” أمام عمرو يوسف

من ناحية أخرى، اعتذرت الفنانة دينا الشربينى عن المشاركة في بطولة مسرحية “عائلة كازانوفا” أمام الفنان عمرو يوسف والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل دينا على التحضير لمسرحية أخرى تقوم تتقاسم بطولتها مع ياسمين رئيس للعرض في موسم الرياض أيضًا.

وانتهت دينا الشربينى من تصوير مسلسلها الجديد “آخر دور” الذى يدور في 12 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية خلال الأسابيع المقبلة، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض لدينا الشربينى حاليًا على احدى المنصات، “مسلسل الزيارة” الذى يشارك في بطولته عدد من الفنانين اللبنانيين منهم تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي، فريد شوقي، هبة شيحان، سينتيا كرم، دوري السمراني وإخراج الإسباني أدولفو مارتينيز، وتدور أحداثه في اطار رعب.

كما عرض لدينا مؤخراً في السينمات فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” التي تشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين، شيماء سيف وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

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