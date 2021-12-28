مصدر مقرب يكشف.. كيف يحافظ بن أفليك وجنيفر لوبيز على علاقتهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان الأميركي، بن أفليك، قد تعلم من أخطاء الماضي، وأزمته مع زوجته السابقة جنيفر غارنر، ولا يرغب في تكرارها مع الفنانة الأميركية جنيفر لوبيز.

وأعاد أفليك علاقته الرومانسية مع لوبيز هذا العام، بعد 17 عاماً من إنهاء خطبتهما عام 2004.

وللحفاظ على تلك العلاقة من التفكك مرة أخرى؛ قرر بن أفليك وجنيفر لوبيز أن يضعا قواعد خاصة تفتح لهما مزيداً من التفاهم معاً، وعدم الوصول إلى النهاية التي وصلا لها في المرة السابقة.

وكشف مصدر مقرب من الثنائي أنهما اتفقا على عقد جلسة أسبوعية للتحدث عن مشاعرهما، ومدى التقدم الذي يصلان إليه في علاقتهما.

وقال المصدر: “على الرغم من حقيقة أنهما لايزالان في بداية علاقتهما الجديدة، حيث يصعب عليهما إبقاء أيديهما بعيدة عن بعضهما، فإن الأمر ليس مجرد كيمياء؛ واتفقا على أن يكونا منفتحين مع بعضهما”.

وأشار المصدر إلى أن جنيفر تشتري باستمرار ملابس جديدة يحبها بن أفليك، وإذا كانت بعيدة عنه حتى لساعات قليلة، تقوم بالتقاط صورة شخصية، وترسلها إليه.

وأشار المصدر إلى أن أفليك يحاول كذلك تغيير نفسه، مضيفاً: “كان يعمل عند بزوغ الفجر، وقام بتغيير نظامه الغذائي تماماً ليتطابق مع نظام لوبيز، بن سعيد بفعل ذلك، لكنه لن يحدث إذا لم يكن الأمر كذلك لجنيفر”.

وأوضح: “يعتقد أصدقاؤهما أن الأمر مبالغ فيه قليلاً، لكنهما ممتنان جداً لحصولهما على هذه الفرصة الثانية، إنهما لا يأخذان أي شيء كأمر مسلّم به”.

وفي وقت سابق، كشف بن أفليك عن بعض تفاصيل حياته العاطفية، في حديث مؤخراً خلال “عرض هوارد ستيرن”، وناقش على نطاق واسع زواجه الفاشل من جنيفر غارنر، وإحياءه اللاحق علاقته مع لوبيز، ولماذا كان متردداً بشأن ذلك.

وخلال العرض، سأل ستيرن أفليك: “هل كان هناك تردد من جانبك في العودة من جديد إلى لوبيز؛ لأنك الآن أب؟”.

وكشف الفنان الأميركي أنه، بالفعل، كان متردداً في العودة إلى حبيبته السابقة بعد انفصاله عن زوجته ووالدة أطفاله؛ حيث أجاب أفليك: “لقد جاءت في ذهني.. بالتأكيد”.

يذكر أن أفليك لديه من زوجته السابقة غارنر 3 أطفال، هم: فيوليت، وسيرافينا، وابنه صموئيل.