شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس تؤجر منزل يصل سعره لـ 8 ملايين دولار فى سيدني لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلي ميل عن قيام النجمة العالمية جوليا روبرتس، بتأجير منزل يصل سعره إلى 8 ملايين دولار في سيدني على شاطئ ويل بيتش شمال ولاية نيو ساوث ويلز، وتدفع جوليا 14 ألف دولار في الأسبوع نظير تأجير المنزل، حيث ستجلس جوليا بالمنزل في فترة تصوير فيلمها Ticket To Paradise، مع أسرتها.

فيلم Ticket To Paradise يدور في إطار كوميديا ورومانسية، ومن إنتاج شركة Universal Pictures، يقوم المخرج أوول باركر مخرج فيلم (Mamma Mia! Here We Go Again)، بإخراج العمل، كما كتب باركر السيناريو مع دانيال بيبسكي.

يدور فيلم الكوميديا والرومانسية Ticket To Paradise، حول زوجان سابقان اللذان يجدان نفسيهما في مهمة مشتركة، وذلك لـ منع ابنتهما المحبوبة من ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبته ذات مرة. وكان قد بدأ النجمان جورج كلونى وجوليا روبرتس تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد Ticket to Paradise، حيث أعلن بول فليتشر الوزير الفيدرالي الأسترالي للاتصالات والفنون، عن التصوير في كوينزلاند، وقال إن الإنتاج سيحصل على منحة قدرها 6.4 مليون دولار إسترالي أي (4.92 مليون دولار)، وقد يكون مؤهلاً أيضًا لتلقى تمويل من الحزمة الإستراتيجية لجذب الإنتاج في كوينزلاند.

وبالتالي يعود الثنائى جورج كلونى وجوليا روبرتس الذى حققا نجاحاً كبيراً بواحد من أفضل بتاريخ السينما العالمية Ocean’s Eleven، وتم عرضه فى 2001 بداية الألفية الجديدة وحقق وقتها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.