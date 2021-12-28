شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل صحفية تبحث عن الجانى فى مسلسل "الرواية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة شيرى عادل، على بطولة مسلسل "الرواية"، وتجسد شيرى شخصية فريدة التى تعمل صحفية وتبدأ رحلة البحث عن الجاني، إذ تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تتورط فيها أطراف كثيرة وتحدث جريمة القتل أثناء افتتاح عرض مسرحى فى إطار درامى مشوق، ويتكون العمل من 10 حلقات.

وقالت الفنانة شيرى عادل لـ"الخليج 365"، إنها تعاقدت على المشاركة فى بطولة مسلسل "الرواية"، أمام الفنان أحمد فهمى، موضحة أنها ستبدأ تصوير مشاهدها الأولى يوم 5 يناير المقبل فى الديكور الرئيسى للعمل.

وكانت الفنانة شيرى عادل قد عرض لها مؤخرا مسلسل "أيام" مع الفنانة حورية فرغلى، وتجسد دور فتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عملها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.

مسلسل "أيام"، بطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.