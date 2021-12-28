شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير لـ"الخليج 365": حفلاتى مع الجمهور هى إكسير الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم الكبير محمد منير بعد حفلته الأخيرة التي حضرها عشرات الآلاف من جمهوره ومحبيه، رغم برودة الطقس الشديدة، إن وجود جمهورى فى الحفلة وسط هذه الأجواء جعله يشعر بالدفء، مضيفا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"،:"حفلاتى التى ألتقى فيها بجمهورى الذى اعتبرهم عائلتى هى إكسير الحياة التى تبعث لدى طاقة تجعلنى أفكر فيما يسعدهم من أعمال فنية جديدة، ودائما هى الحافز على الاستمرارية.



محمد منير

وكان الكينج محمد منير قد قدم فى حفلته الأخيرة بمناسبة الكريسماس عدد من أغانيه التى عشقها منه الجمهور ومنها "علمونى عينيكي، وسط الدايرة، نعناع الجنينة، شبابيك، رمان، فينك يا حبيبي، شجر الليمون، يونس، الكون كله بيدور، الرزق على الله".

من ناحية أخرى يستعد الكينج محمد منير، لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعرى فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.

يذكر أن الكينج محمد منير قد أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب"، أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة.