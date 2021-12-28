شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول أيام تصوير مسلسل نيللى كريم لرمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تصوير أول مشاهد مسلسل " فاتن أمل حربى" - اسم مؤقت - للنجمة نيللى كريم، اليوم الثلاثاء، بحي شبرا الخيمة والذى تخوض به نيللى سباق الموسم الرمضانى 2022 ، وينتمى العمل للدراما الإنسانية من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وتجسد نيللى كريم دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

بينما يجسد الفنان شريف سلامة أمام نيللى كريم دور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد انجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

يشار إلى أن نيللى كريم انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا،سارة الشامي، ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، وينتمي العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.

يذكر أن نيللى كريم قدمت "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.