شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يبدأ تصوير الجزء الثانى من "المداح" منتصف يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم حمادة هلال وصناع مسلسل "المداح 2" التحضيرات الأخيرة الخاصة بالعمل، حيث تعمل الشركة المنتجة على الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في الجزء الثانى، بعدما انضمت الفنانة هبة مجدى لتقديم دور البطولة النسائية وكذلك تم التعاقد مع الفنانة ولاء الشربف لتقديم احد الأدوار الجديدة خلال الأحداث، وذلك تمهيداً لبدء التصوير منتصف شهر يناير المقبل للحاق بالعرض فى شهر رمضان 2022.

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولة الجزء الأول، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

يروي المسلسل قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع في حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعد أصحاب السلطة في تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

وأحيا حمادة هلال حفلا غنائيا داخل أحد مولات طنطا قبل أسبوعين، وسط حضور الآلاف من جمهوره بمحافظات الدلتا، والذين احتشدوا للاحتفاء وسماع أغانى هلال التي يحبونها منه، وقدم حمادة مجموعة كبيرة من أغانيه التى ظل الجمهور يرددها ويغنيها معه، وحرص حمادة على توجيه الشكر لجمهور طنطا والقائمين على الحفل، وتفاعل الجمهور من مختلف الأعمار معه وخاصة الأطفال.