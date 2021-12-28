شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يقتحم عالم الجريمة فى مسلسل "الرواية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان محمود عبد المغني، على المشاركة في بطولة مسلسل "الرواية" إخراج أمير شوقى، وتأليف شادي محسن وأمير شوقي، والمكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، لينضم إلى الفنانين أحمد فهمى وشيرى عادل بعد تعاقدهما على العمل منذ أيام.

وتدورأحداث المسلسل حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي وتبدأ رحلة البحث عن القاتل في إطار درامي مليئ بالمغامرة والإثارة والتشويق، ويجسد "مغني" خلال الأحداث شخصية صبري الدقاق، الذي يعمل مخرج داخل العرض المسرحي، وتحوم حوله الشكوك مع باقى الأشخاص حول ارتكاب جريمة القتل.

وفى سياق متصل بدأ محمود عبد المغنى تصوير مشاهده الأولى في فيلم جديد بعنوان "شمس" الذى يشارك في بطولته إلى جانب عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي هدى الأتربي، والفيلم مأخوذة عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي،من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي.



محمود عبد المغنى يتعاقد على مسلسل الرواية